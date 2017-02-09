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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На девочек грудное молоко оказывает более положительное влияние, чем на мальчиков
    Опубликовано: 2017-02-09 17:44:12

    Грудное вскармливание более важно для дочерей, чем для сыновей, выяснили американские исследователи из Детского Центра Джона Хопкинса, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в ходе которого обследовали 120 недоношенных детей. Оказалось, что защитный эффект от инфекций дыхательной системы сильнее проявляется у девочек, которых мамы кормят грудью, чем у мальчиков. При искусственном вскармливании такой взаимосвязи установлено не было, сообщили специалисты.

    Эксперты полагают, что грудное молоко запускает в организме ребенка реакции, которые формируют собственную защитную систему малыша. Однако, пока непонятно, по какой причине у девочек эти процессы запустить намного проще, чем у мальчиков, но известно, что молоко мамы способствует скорейшему выздоровлению детей.

    medicinform.net

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