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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • МЭРТ назвало цену импортного газа для Украины
    Опубликовано: 2017-02-08 17:30:43

    Средняя цена импортного природного газа в январе 2017 года составила 6032 грн за 1 тыс. куб. м.

    Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

    «Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 января 2017 года, которая составляет 6032,8 грн», – говорится в сообщении.

    Также отмечается, что в долларах США эта стоимость равна 229,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

    Инф. finance.ua

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