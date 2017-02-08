Трамп намерен увеличить финансирование армии США Опубликовано: Американский президент планирует сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США.



Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен значительно увеличить финансирование вооруженных сил, передает Интерфакс-Украина.



"Президент объявил о намерении сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США, показав всему миру, что Америка поддерживает всех, кто стоит на защите свободы. Как он говорил много раз прежде, вооруженные силы находятся в центре нашей борьбы с радикальным исламским терроризмом, и мы должны защищать тех, кто защищает нас", − отметил Спайсер.



Накануне Трамп провел встречу с представителями Центрального командования и Командования сил специальных операций на на базе ВВС США "Макдилл".



Ранее сообщалось, что новое руководство Пентагона предоставило Конгрессу проект бюджета, предполагающий увеличение военных расходов на 30 миллиардов длларов. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.