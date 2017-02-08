  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Заболеваемость гриппом повысится в середине февраля - прогноз
    Опубликовано: 2017-02-08 14:45:32

    Как отмечают в Минздраве, это будет связано с началом полноценных занятий в школах и, как следствие, быстрым распространением инфекции среди детей.

    Повышение уровня заболеваемости гриппом в Украине ожидается в середине февраля. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила глава Центра гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская.
    "Повышение уровня заболеваемости ожидаем в середине февраля", - сказала она. По словам Дыхановской, это будет связано с началом полноценного учебного процесса в школах, который в свою очередь будет способствовать быстрому распространению инфекции среди детей.

    Как отметила глава Центра гриппа и ОРВИ, в настоящее время эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины.
    "Заболеваемость среди взрослых, по сравнению с прошлой неделей, уменьшилась на 6% и немного возросла среди детей - на 5%. Наивысшая заболеваемость - в Киевской области, наименьшая - в Тернопольской", - сообщила Дыхановская.
    2 февраля 2017 года сообщалось, что в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...