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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп впервые поговорил с Эрдоганом: заверил в поддержке
    Опубликовано: 2017-02-08 14:15:27

    Телефонный разговор длился 45 минут и в целом прошел в позитивном тоне, по информации турецких СМИ.

    Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

    Трамп заверил, что "США поддерживают Турцию как стратегического партнера и союзника по НАТО".

    Президент США также говорил, что две страны разделяют стремление к борьбе с терроризмом во всех его формах и поприветствовал вклад Турции в борьбу с ИГ. 

    Как сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на источники в Турции, разговор президентов длился 45 минут и прошел в положительном тоне.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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