Телефонный разговор длился 45 минут и в целом прошел в позитивном тоне, по информации турецких СМИ.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Трамп заверил, что "США поддерживают Турцию как стратегического партнера и союзника по НАТО".
Президент США также говорил, что две страны разделяют стремление к борьбе с терроризмом во всех его формах и поприветствовал вклад Турции в борьбу с ИГ.
Как сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на источники в Турции, разговор президентов длился 45 минут и прошел в положительном тоне.