Путин декриминализировал побои в семьях России

Глава РФ подписал закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Закон исключает уголовную ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлёкших причинение вреда здоровью, в отношении близких лиц",- говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность за это правонарушение будет наступать в соответствии со статьей "Побои" кодекса об административных правонарушениях РФ.

Уголовная ответственность за семейное насилие в России будет возможна "только в отношении лица, подвергнутого административному наказанию за аналогичное деяние".

Нелегитимная Госдума РФ приняла законопроект, который выводит совершенные впервые побои в семье за рамки Уголовного кодекса РФ, 27 января этого года. За принятие закона проголосовали 380 так называемых депутатов, против - трое.

ЛIГАБiзнесIнформ