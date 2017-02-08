  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Путин декриминализировал побои в семьях России
    Опубликовано: 2017-02-08 13:30:31

    Глава РФ подписал закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    "Закон исключает уголовную ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлёкших причинение вреда здоровью, в отношении близких лиц",- говорится в сообщении.

    Отмечается, что ответственность за это правонарушение будет наступать в соответствии со статьей "Побои" кодекса об административных правонарушениях РФ.

    Уголовная ответственность за семейное насилие в России будет возможна "только в отношении лица, подвергнутого административному наказанию за аналогичное деяние".

    Нелегитимная Госдума РФ приняла законопроект, который выводит совершенные впервые побои в семье за рамки Уголовного кодекса РФ, 27 января этого года. За принятие закона проголосовали 380 так называемых депутатов, против - трое.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...