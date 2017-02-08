Як досягти європейського рівня вакцинації в Україні. Роль громадськості

7 лютого 2017 року в Українському кризовому медіа центрі відбулася прес-конференція на тему «Як досягти європейського рівня вакцинації в Україні. Роль громадськості». Ініціатор проведення – ГО «Батьки за вакцинацію».

Сергій Платов, Заступник начальника управління громадського здоров’я МОЗ України, представив актуальні дані щодо рівня вакцинації в Україні. Зокрема, станом на кінець грудня 2016 року, охоплення щепленнями дітей у віці до 1 року складає*:

БЦЖ – 72,3%

Проти поліомієліту – 60,8%

Проти кашлюку, дифтерії та правця – 21,0%

Проти кору, паротиту та краснухи – 45,5%

Проти гепатиту В – 28,8%

Проти Хіб-інфекції – 51,6%

*За даними електронно-статистичної форми «Укрвак».

Як зазначив Сергій Платов, ці цифри є оптимістичними у порівнянні з тими, що були ще півроку тому: тоді показники були в 3-5 разів нижчими. «Якщо темпи збережуться, то на кінець року ми зможемо вийти на достатньо оптимістичні показники, хоча ще далекі від 95% охоплення», - сказав він, підкресливши, що практично всі вакцини є в наявності. Якщо в тих чи інших закладах вакцин немає, то необхідно звертатися до управлінь охорони здоров’я з проханням перерозподілити їх.

Світова (та й українська) практика свідчить, що такі низькі показники охоплення щепленнями - пряма загроза початку спалахів та епідемій хвороб. Зокрема, в Україні вже відмічаються ознаки наростання епідемічного процесу з кору після попереднього епідемічного спаду, що тривав з 2013 р.

Лише спільними зусиллями громадськості, медиків та представників влади, які визнають цю проблему, Україна може досягти європейського рівня вакцинації. Тому тема прес-конференції є надзвичайно актуальною.

«ВООЗ у своїй роботі з країнами Європейського Регіону керується цілями і завданнями Європейського Плану Дій по вакцинам 2015-2020, затвердженого всіма країнами-членами Європейського Регіону ВООЗ у вересні 2014 року на Регіональному комітеті», - зазначила в своєму виступі Вусала Аллахвердієва, експерт ВООЗ з питань попередження розповсюдження захворювань та імунізації. Вона розповіла про підтримку, яку надає ВООЗ в рамах реалізації Плану для країн Європейського регіону, зокрема для України, про мету та завдання Плану, пріоритетні для України.

«Робота за програмою імунізації в Європейському Регіоні спрямована на зміцнення системи імунізації в цілому і на досягнення цілей щодо збереження статусу території, вільної від поліомієліту, елімінації кору та краснухи, контролю інфекції гепатиту В.



В Україні через катастрофічно низьке охоплення вакцинами за останні кілька років (найнижчий показник в Європейському Регіоні ВООЗ і один з найнижчих в світі) також вимагає уваги і проведення додаткових заходів такі інфекції як дифтерія, правець тощо», - наголосила Вусала Аллахвердієва.



«У рамках зміцнення системи імунізації, враховуючи, що країна проводить реформування системи охорони здоров'я в цілому протягом кількох років, основна роль і зусилля ВООЗ спрямовані на:

Формування стратегії програми імунізації та багаторічне планування;

Посилення потенціалу управління програмою імунізації на національному рівні та в цілому;

Підтримка технічної експертизи для прийняття рішень, заснованих на доказовій медицині і фактичних даних.



Ще однією ініціативою ВООЗ, спрямованою на підвищення пріоритету програми імунізації та обізнаності населення, є Тиждень імунізації, який проводиться країнами щорічно у квітні. Ця ініціатива допомагає державам-учасницям виконати їх зобов'язання по загальній імунізації шляхом забезпечення кращої інформованості населення для підвищення охоплення імунізацією, яка життєво важлива для забезпечення права кожної дитини бути захищеною від інфекцій», - підсумувала представниця ВООЗ.

Без допомоги громадськості зміни на краще в українській медицині не відбудуться. Однак лікарям треба вчитися спілкуватися з пацієнтами зрозумілою мовою, в тому числі – пояснювати, що таке вакцинація. На цьому в своєму виступі наголосив головний дитячий імунолог м.Києва Федір Лапій. Він зазначив, фактором, який стримує вакцинацію, є міфологізація щеплень. «З одного боку, деякі лікарі розповсюджують міфи, зокрема, неправильно призначають протипоказання до щеплень. З іншого боку, батьки керуються міфами, які почули в ЗМІ. Для того, щоб досягти європейського рівня охоплення щепленнями, необхідно забезпечити три складові: готовність системи охорони здоров’я, наявність вакцин та розуміння батьками та громадськістю значення вакцинації», - підкреслив Федір Лапій.

«Завдання Центру громадського здоров’я разом з представниками пацієнтських організацій, що підтримують важливість вакцинації, сформувати у суспільстві усвідомлення важливості щеплення як головного інструменту попередження інфекційних захворювань та інструменту, що допоможе захистити доросле і дитяче населення від захворювань, які можуть бути інколи навіть смертельними. На сьогодні у структурі Центру громадського здоров’я вже започаткував свою роботу відділ стратегії імунізації, що чітко розбудовує свою стратегію роботи разом з міжнародними партнерами такими як ВООЗ та ЮНІСЕФ. Метою діяльності відділу передусім є формування разом з МОЗ України політики щодо вакцинації в країні, а також залучення всіх медичних працівників до вирішення цієї проблеми. Передусім це стосується спеціалістів первинної медичної ланки, які покликані працювати безпосередньо із сім’єю - дитячим та дорослим населенням. Це, в першу чергу, потрібно для того, щоб дуже швидко забезпечити в Україні подолання того недоліку, який пов'язаний з дуже низьким рівнем вакцинації населення, що сьогодні є причиною для тривоги як європейської та і світової спільноти. Ми переконані, що системність заходів і міжвідомча співпраця дадуть можливість за 1-2 роки вивести Україну у лідери цього процесу, щонайменше як це було 10 років тому», - підкреслила Генеральний директор Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я, професор Наталія Нізова.

Представник Ротарі в Україні, Голова Національного комітету Поліо Плюс в Україні Сергій Завадський розповів роль та успішний досвід громадських організацій у захисті населення від інфекційних хвороб на прикладі Ротарі:

«Ротарі Інтернешнл, як міжнародна громадська організація 30 років тому ініціювала світову боротьбу з поліомієлітом шляхом вакцинації всіх дітей в різних країнах. Разом з міжнародними партнерами по Глобальній ініціативі з викорінення поліомієліту (ВООЗ, ЮНІСЕФ, CDC, Фондом Біла та Мелінди Гейтс) Ротарі досягло значних успіхів в цій боротьбі. Світ вже на 99,9% є вільним від Поліо. Але, на сьогодні ще є 3 ендемічні країни, де циркулює дикий вірус поліо, є 3 країни, в яких продовжується боротьба зі спалахами поліо, і є 16 країн високого ризику повторення спалахів поліомієліту. Серед них і Україна.

Нас так само як і наших партерів дуже турбує ситуація, коли протягом 2016 року було повністю щеплено від поліо лише близько 60% дітей віком до 1 року. А має бути не менше 90%. На жаль, у нас ще велика кількість батьків не дуже переймаються тим, що їхні діти не отримали всі щеплення, передбачені календарем, або взагалі відмовляються від вакцинації своїх дітей. Тим самим наражуючи їх та інших дітей на небезпеку. Тому, ми будемо продовжувати свою роботу по роз’ясненню важливості щеплення від поліо».

Сергій Завадський підкреслив, що Ротарі в Україні вітає появу та всіляко підтримує дуже активну роботу Громадської організації «Батьки за вакцинацію», роботу інших Громадських організацій стосовно щеплення дітей. «Вітаємо ініціативу підготувати та провести на належному рівні по всій країні тиждень імунізації у квітні поточного року. Готові долучитися до цієї роботи, оскільки наші Ротарі клуби представлені в багатьох містах і вже мають досвід проведення заходів з батьками щодо вакцинації. Так само Ротарі клуби України готові підключатися до ініціатив Центру громадського здоров’я.

Вважаємо, що роль громадських організацій є дуже значною в сприянні досягненню Європейського рівня вакцинації в Україні. Необхідно повернути довіру батьків до вакцинації та системи громадського здоров’я в Україні. Для цього потрібна координація та поєднання зусиль різних громадських організацій, Міністерства охорони здоров’я, а також міжнародних партнерів. Варто подумати як таку координацію ефективно організувати».

ГО "Батьки за вакцинацію" ініціює проведення Українського тижня імунізації. Про це заявив Голова правління організації Тимофій Бадіков. «В цьому році Європейський тиждень імунізації відзначатиметься в одинадцяте. Захід, під час якого людям пояснюють важливість та значення вакцинації для профілактики інфекційних хвороб, дає свої позитивні результати. Цей досвід необхідно використовувати і в Україні, на найвищому державному рівні. Тому наша організація виступила з ініціативою щорічно відзначати Український тиждень імунізації одночасно з Всесвітнім та Європейським тижнями імунізації. В 2017 році ця подія випадає на 24-30 квітня».

Також Тимофій Бадіков звернувся до всіх, хто має відношення до імунізації, від лікарів до виробників вакцин, із закликом зробити все, щоб вакцини вчасно з’являлися в кабінетах щеплень, а регіони вірно планували потреби в вакцинах. «Складно закликати людей робити щеплення, коли вакцин немає.

Роз’яснювальна робота з батьками ефективна лише при наявності вакцин. В іншому випадку доведеться наздоганяти Календар щеплень, що створює зайву плутанину для батьків та самих медиків», - зазначив Голова правління ГО «Батьки за вакцинацію». Він також підкреслив, що в питанні вакцинації важливий власний приклад: «Зробили щеплення – розкажіть про це. Власним прикладом ми разом зможемо повернути довіру до вакцинації».