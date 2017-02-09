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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Фрукты и овощи против морщин
    Опубликовано: 2017-02-09 18:04:48

    Немецкие дерматологи выявили зависимость между морщинами и количеством поедаемых нами овощей и фруктов. Оказывается, у людей, которые едят много фруктов и овощей, морщин бывает намного меньше, чем у тех, кто ест их мало.


    Кроме того, немецкие врачи пришли к выводу, что наиболее эффективны в борьбе с морщинами фрукты и овощи красного цвета. Например, паприка, томаты, грейпфрут.


    Подобное явление дерматологи объясняют «теорией свободных радикалов». Свободные радикалы — это подвижные молекулы кислорода, вызывающие вредные окислительные реакции в нашем организме. Их активное воздействие на человека может вызывать преждевременное старение и даже рак кожи.


    Связывать свободные радикалы и, соответственно, замедлять процесс старения помогают особые вещества, так называемые антиоксиданты. К ним, в частности, относят витамины А, С и Е, а также ряд натуральных ферментов.
    Немецкие ученые активно призывают есть фрукты и овощи, в избытке содержащие антиоксиданты. Они уверяют, что их активное поглощение поможет замедлить процесс старения на пару-тройку лет.

    medicus.ru

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