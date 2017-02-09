Игры важнее учебы

Специалисты американской Академии педиатрии\American Academy of Pediatrics пришли к выводу, что «свободные и неструктурированные» игры жизненно важны для ребенка, поскольку позволяют ему успешно развиваться и бороться со стрессом. Эти данные приводит агентство Washington ProFile.



Родители не должны загонять детские игры в строгие временные рамки. Если дети лишены возможности свободной игры, они подавлены и впоследствии могут страдать депрессией. Лучшее, что могут сделать родители для того, чтобы подготовить детей к взрослой жизни — предоставить им свою любовь, добрые советы и лично служить образцом для подражания.



Американская Академия педиатрии также рекомендует покупать игрушки, способствующие развитию детского воображения (например, куклы и кубики), а не игрушки и игры, которые воображения не требуют (то есть, могут использоваться только строго определенным образом). Каждый ребенок уникален, поэтому родители должны в индивидуальном порядке подходить к планированию детских занятий. Родители не должны нацеливать ребенка исключительно на учебу. Чтобы преуспеть во взрослой жизни, ребенок не обязательно должен преуспевать во многих сферах (например, одновременно в учебе, спорте и рисовании), однако кружки и секции необходимы для качественного развития ребенка.



medicus.ru