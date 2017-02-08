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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Полуфабрикаты стимулируют развитие рака у женщин
    Опубликовано: 2017-02-08 12:24:26

    Женщины в современном мире попросту не успевают подолгу стоять у плиты. Соответственно, не успевают и готовить полноценные блюда, с продуманным количеством калорий, содержанием сахара и крахмала. Поэтому современные хозяйки в повседневный рацион вводят большое количество полуфабрикатов. Однако современные диетологи утверждают, что употребление в пищу большого количества «готовой еды» приводит к развитию раковых образований у женщин.


    В исследовании шведских специалистов приняли участие 64 500 человек. Обработав данные, полученные в ходе работы над проблемой, ученые пришли к выводу, что существует прямая связь между употреблением в пищу высококалорийных продуктов «быстрого питания» и развитием таких видов раковых заболеваний у женщин, как рак матки, груди, кожи, поджелудочной железы, мочевыводящих путей.


    По мнению экспертов, это происходит вследствие того, что в продуктах «быстрого питания» повышенное содержание сахара, который, накапливаясь в тканях и крови, способен стимулировать рост раковых клеток.
    Отдельной строкой исследователи выделяют возрастную группу после сорока девяти лет. У этих женщин риск возникновения заболевания раком молочной железы возрастает в несколько раз по сравнению с более молодыми представительницами прекрасного пола, отмечает MIGnews.com.

    medicus.ru

     

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