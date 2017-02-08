Опасно ли для здоровья красить волосы

К серьёзным кожным заболеваниям может привести радикальное окрашивание волос, так установили ученые.

По мнению многих женщин, красящих волосы в радикальные цвета, краска которую они используют, в конце концов, смоется, волосы отрастут новые, так что процедура не представляет особенной угрозы для здоровья.



От последствий радикального окрашивания, в настоящее время, страдают всё больше и больше подростков. Основная возрастая, группа пострадавших – это подростки от 12 до 16 лет.



Вещество, которое содержится в подобных красках является причиной серьезных аллергических реакций. Оно может вызывать воспаление кожи, в том числе сыпь, причем не только на коже головы, но и на лице.



Многие жертвы после окрашивания столкнулись с тем, что их лицо распухло. При возникновении подобной реакции на компонент краски, необходимо срочно обратиться к врачу. Не редко жертвы окрашивания нуждаются в срочной госпитализации.

Негативному влиянию компонентов красок для волос подвержены не только дети. Ученые в Калифорнии еще в 2002 году установили связь между частым использованием краски для волос и раковыми заболеваниями.

По утверждению специалистов, невозможно создавать краску для волос, которая была бы безвредной для здоровья.

Достоверное доказательство ученые пока предъявить не могут, так как данные заявления являются лишь домыслами.



medicus.ru