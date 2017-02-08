К серьёзным кожным заболеваниям может привести радикальное окрашивание волос, так установили ученые.
По мнению многих женщин, красящих волосы в радикальные цвета, краска которую они используют, в конце концов, смоется, волосы отрастут новые, так что процедура не представляет особенной угрозы для здоровья.
От последствий радикального окрашивания, в настоящее время, страдают всё больше и больше подростков. Основная возрастая, группа пострадавших – это подростки от 12 до 16 лет.
Вещество, которое содержится в подобных красках является причиной серьезных аллергических реакций. Оно может вызывать воспаление кожи, в том числе сыпь, причем не только на коже головы, но и на лице.
Многие жертвы после окрашивания столкнулись с тем, что их лицо распухло. При возникновении подобной реакции на компонент краски, необходимо срочно обратиться к врачу. Не редко жертвы окрашивания нуждаются в срочной госпитализации.
Негативному влиянию компонентов красок для волос подвержены не только дети. Ученые в Калифорнии еще в 2002 году установили связь между частым использованием краски для волос и раковыми заболеваниями.
По утверждению специалистов, невозможно создавать краску для волос, которая была бы безвредной для здоровья.
Достоверное доказательство ученые пока предъявить не могут, так как данные заявления являются лишь домыслами.