Стимуляция родов негативно сказывается на здоровье младенцев

Австралийские исследователи пришли к выводу, что стимуляция родов при отсутствии весомых медицинских показаний со стороны матери или плода должна быть запрещена, т.к. увеличивает риск возникновения осложнений как у матери, так и у ребенка, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В ходе исследования ученые из Университета Аделаиды изучили данные более 28 тыс. женщин. Части из них проводилась стимуляция родов по показаниям врача, а другим делали стимуляцию по их желанию в силу различных немедицинских причин (дежурство своего врача, удобная дата, возможность присутствия мужа в определенное время и т.д.).

В результате выяснилось, что стимуляция родов при отсутствии серьезных медицинских показаний способствовала увеличению частоты проведения кесарева сечения на 67% и госпитализации новорожденных в отделении реанимации на 64%.

Эксперты надеются обратить внимание врачей на то, что стимуляцию родов следует проводить только при наличии весомых медицинских показаний.

medicinform.net