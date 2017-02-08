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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стимуляция родов негативно сказывается на здоровье младенцев
    Опубликовано: 2017-02-08 10:44:23

    Австралийские исследователи пришли к выводу, что стимуляция родов при отсутствии весомых медицинских показаний со стороны матери или плода должна быть запрещена, т.к. увеличивает риск возникновения осложнений как у матери, так и у ребенка, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В ходе исследования ученые из Университета Аделаиды изучили данные более 28 тыс. женщин. Части из них проводилась стимуляция родов по показаниям врача, а другим делали стимуляцию по их желанию в силу различных немедицинских причин (дежурство своего врача, удобная дата, возможность присутствия мужа в определенное время и т.д.).

    В результате выяснилось, что стимуляция родов при отсутствии серьезных медицинских показаний способствовала увеличению частоты проведения кесарева сечения на 67% и госпитализации новорожденных в отделении реанимации на 64%.

    Эксперты надеются обратить внимание врачей на то, что стимуляцию родов следует проводить только при наличии весомых медицинских показаний.

    medicinform.net

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