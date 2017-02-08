Молоко – самый полезный напиток для детей

Американские исследователи из Университета Макмастера считают, что ни один другой напиток не является настолько полезным для детей, как коровье молоко, сообщает Reuters.

В ходе исследования было установлено, что именно молоко восполняет потерю микроэлементов (натрия, кальция, протеинов, углеводов и электролитов), которая происходит в организме ребенка во время активного развития.

По мнению специалистов, особенно важен этот напиток для детей младшего школьного возраста, поскольку в этот период у них активно происходит процесс адаптации к школьной жизни, они переживают стрессы и серьезную мозговую деятельность.

На основании результатов исследования эксперты рекомендуют родителям ежедневно давать ребенку стакан молока.

medicinform.net