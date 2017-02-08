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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Молоко – самый полезный напиток для детей
    Опубликовано: 2017-02-08 10:04:16

    Американские исследователи из Университета Макмастера считают, что ни один другой напиток не является настолько полезным для детей, как коровье молоко, сообщает Reuters.

    В ходе исследования было установлено, что именно молоко восполняет потерю микроэлементов (натрия, кальция, протеинов, углеводов и электролитов), которая происходит в организме ребенка во время активного развития.

    По мнению специалистов, особенно важен этот напиток для детей младшего школьного возраста, поскольку в этот период у них активно происходит процесс адаптации к школьной жизни, они переживают стрессы и серьезную мозговую деятельность.

    На основании результатов исследования эксперты рекомендуют родителям ежедневно давать ребенку стакан молока.

    medicinform.net

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