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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6S
    Опубликовано: 2017-02-07 16:00:10

    Причиной стали батареи, дефект в которых мешает нормальной работе гаджетов.
    Компания Apple отзывает в ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратах) почти 90 тысяч iPhone 6S в связи с дефектом батарей, который мешает работе с гаджетами, передает The National.
    Издание ссылается на сообщение Министерства экономики ОАЭ, в котором отмечено, что производитель направил письмо с описанием сути проблемы, а также датой выпуска дефектных смартфонов.
    Отмечается, что брак батарей не провоцирует возгорания гаджетов, и не создает потенциально опасных для жизни прецедентов.
    Известно, что под категорию дефектных подпадают смартфоны, которые были выпущены в сентябре-октябре 2015 года в Китае. Их замена по специальной программе Apple стартовала еще в ноябре 2016 года.
    В настоящее время возврат также доступен в любом авторизированном сервисном центре компании. А для проверки нужно ввести серийный номер устройства на сайте производителя.

    Инф. korrespondent.net

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