Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6S Опубликовано: Причиной стали батареи, дефект в которых мешает нормальной работе гаджетов.

Компания Apple отзывает в ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратах) почти 90 тысяч iPhone 6S в связи с дефектом батарей, который мешает работе с гаджетами, передает The National.

Издание ссылается на сообщение Министерства экономики ОАЭ, в котором отмечено, что производитель направил письмо с описанием сути проблемы, а также датой выпуска дефектных смартфонов.

Отмечается, что брак батарей не провоцирует возгорания гаджетов, и не создает потенциально опасных для жизни прецедентов.

Известно, что под категорию дефектных подпадают смартфоны, которые были выпущены в сентябре-октябре 2015 года в Китае. Их замена по специальной программе Apple стартовала еще в ноябре 2016 года.

В настоящее время возврат также доступен в любом авторизированном сервисном центре компании. А для проверки нужно ввести серийный номер устройства на сайте производителя. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.