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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп: Мы решительно поддерживаем НАТО
    Опубликовано: 2017-02-07 14:15:12

    Президент США выразил готовность поддерживать военный Альянс, однако призвал другие страны-члены "осуществляли полные и надлежащие финансовые вклады".

    Президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать НАТО, но настоял на увеличении расходов на оборону другими странами-членами Альянса. Об этом сообщает CNN.

    "Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО осуществляли полные и надлежащие финансовые вклады в Альянс НАТО, чего многие из них уже давно не делают. Многие из них даже не близки к этому. И они должны сделать это", - заявил Трамп.

    Президент США также сообщил, что собирается предоставить Альянсу новое оборудование и самолеты.

    Также он призвал к совместной борьбе с террористической группировкой Исламское государство, которая осуществляют свои атаки по всей Европе и в США.

    Ранее Трамп неоднократно высказывался против НАТО и называл Альянс "устаревшим".

    6 февраля в ходе телефонного разговора Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили, в том числе, возможности для "мирного решения конфликта вдоль украинской границы".

    ЛIГАБiзнесIнформ

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