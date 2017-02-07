ЕС сосредоточится на предоставлении услуг населению Донбасса

ЕС будет продолжать поддерживать Украину, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини.

Евросоюз в своей поддержке Украины сосредоточится на вопросе предоставления услуг населению Донбасса, что требует прекращения военных действий. Об этом на брифинге по итогам заседания Совета ЕС заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини.

"ЕС будет продолжать поддерживать Украину, сосредоточив свое внимание, главным образом, на предоставлении услуг населению, что требует также улучшения ситуации с безопасностью", - сказала Могерини.

По состоянию на 16:00 6 февраля, к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Однако электричества нет в пяти населенных пунктах Ясиноватского района.

Также сегодня глава Минсоцполитики Андрей Рева назвал вмешательством во внутренние дела Украины заявление координатора систем ООН Нила Уокера о невыплате пенсий жителям временно оккупированных территорий Донбасса.

По его словам, возобновление соцвыплат - это 8-й пункт минских соглашений, и Украина "будет его выполнять, когда будут выполнены предыдущие семь", в том числе требования о прекращении огня.

ЛIГАБiзнесIнформ