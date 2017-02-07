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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Какую температуру дома считают нормальной в Европе
    Опубликовано: 2017-02-07 13:00:41

    Среди европейцев самую низкую температуру в спальне предпочитают жители Италии и Германии, а самую высокую — турки, свидетельствуют результаты исследования института EMNID по заказу германской энергетической компании E.ON.

    Более трети итальянцев (34%) любят спать в комнате с температурой воздуха 18-19 градусов Цельсия. Аналогичных предпочтений придерживаются 22% немцев, говорится в результатах исследования.

    В Турции, напротив, любят погорячее. Треть респондентов предпочитает ночевать при температуре не ниже 25 градусов.

    Далее по теплолюбивости следуют шведы и чехи, где четверть опрошенных заявили о том, что предпочитают 20-градусную температуру в спальне.

    Экстремально холодные ночи любят британцы: спать при температуре 15 градусов или ниже хотят 18% респондентов. В то же время и 17% жителям ФРГ не чужды подобные "удовольствия".

    Температурные режимы в европейских гостиных не сильно отличаются. Почти половина турок (43%) предпочитают поддерживать в жилой комнате температуру не ниже 25%. Самые холодные гостиные — в Италии, где 26% считают нормальным 18-19 градусов.

    Исследование проводилось среди примерно 8 тыс. жителей Германии, Великобритании, Италии, Чехии, Румынии, Швеции, Турции и Венгрии в декабре 2016 года.

    Инф. delo.ua

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