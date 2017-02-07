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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сладкие «газировки» разрушают эмаль зубов
    Опубликовано: 2017-02-07 18:04:40

    Большинство газированных безалкогольных напитков крайне опасны для зубной эмали.

    Так, разрушительный потенциал колы (причем продающейся как под брендом Coca-Cola, так и под товарной маркой Pepsi) в десять раз выше, чем у фруктового сока, подтвердили исследования американских ученых. Этот вывод был сделан в результате достаточно простого эксперимента, проведенного диетологами из университета Южного Иллинойса. Для начала медики закупили 20 марок безалкогольных напитков, в том числе и их диетические (не содержащие сахара) версии. Затем несколько капель напитков из только что открытой банки капалось на полоски эмали, только что снятой с зубов.

    При этом эмаль взвешивалась учеными до и после воздействия лимонада. Как оказалось, вес эмали уменьшался на 1.6% — 5%, причем наиболее страшными ее врагами оказались Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7 Up и Diet 7 Up (под их воздействием зубная эмаль «похудела» более, чем на 5%). Главной причиной этого явления назван высокий уровень кислотности этих напитков. Правда, эта негативная особенность безалкогольных напитков вряд ли будет беспокоить детей, которые наиболее активно потребляют лимонад и не страдают в юном возрасте плохим здоровьем зубов. Тем не менее, у напитков, называемых в США «мягкими» (soft drink) предостаточно и других опасных качеств.

    medicus.ru

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