Аллергия на макияж

Случается, что от косметических средств возникает непредсказуемая реакция, причем не только у людей с особо чувствительной кожей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Обычными признаками аллергии являются слезливость глаз, возникновение зуда или высыпание угрей на лице.



Очень сложно найти вещество, не являющееся потенциальным аллергеном, но при этом активное и обладающее полезными свойствами. Необходимо не впадать в панику и устраивать «сборную солянку» из косметических средств, а отдавать предпочтение уже проверенным на себе средствам или косметике, широко известной.

Причем лучше придерживаться одной серии косметики (особенно для кожи), так как неизвестно, как может среагировать кожа на коктейль из разных консервантов. И следует не забывать умываться перед сном.



medicus.ru