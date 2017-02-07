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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мешки под глазами
    Опубликовано: 2017-02-07 09:04:36

    Есть несколько причин появления мешков под глазами. Зачастую они появляются из-за плохой наследственности, а также на их возникновение могут влиять аллергия, недостаток сна, гормональные изменения в связи с месячным циклом у женщин.

     В том числе мешки под глазами могут возникнуть из-за избыточного количества воды в организме, стресса, плохого питания, плохого кровообращения, частого употребления спиртных напитков.

    Бороться с этой проблемой можно с помощью кубиков льда (лучше из настоя трав), которые следует прикладывать под глаза на 4−5 минут. Это стимулирует кровообращение, снимет отечность под глазами. Также можно делать компрессы из свежей чайной заварки на 10−15 минут. Еще для уменьшения отеков хорошо использовать маску из мелко нарезанных листьев петрушки, которые накладываются на глаза, а поверх них – ватный тампон. Эта маска тоже наносится на 10−15 минут.

    medicus.ru

     

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