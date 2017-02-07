Есть несколько причин появления мешков под глазами. Зачастую они появляются
В том числе мешки под глазами могут возникнуть
Бороться с этой проблемой можно с помощью кубиков льда (лучше из настоя трав), которые следует прикладывать под глаза на 4−5 минут. Это стимулирует кровообращение, снимет отечность под глазами. Также можно делать компрессы из свежей чайной заварки на 10−15 минут. Еще для уменьшения отеков хорошо использовать маску из мелко нарезанных листьев петрушки, которые накладываются на глаза, а поверх них – ватный тампон. Эта маска тоже наносится на 10−15 минут.
medicus.ru