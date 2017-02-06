Как утилизировали новогодние елки в Киеве

После празднования Нового 2017 года в пункты приема елок сдали в три раза больше деревьев, чем годом ранее.



В этом году коммунальное объединение "Киевзеленстрой" утилизировало 10 тыс. новогодних елей.

Как сообщает пресс-служба КГГА, пункты приема елей действовали до 1 февраля при каждой производственной базе коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений.

Все ели пропускали через дереводробилку, а полученные щепки добавляли в лунки, где уже росли хвойные деревья. Там они служили в качестве органических удобрений и сохраняли влагу.

Как отмечает "Киевзеленстрой", первые пункты приема новогодних елок были созданы в 2016 году. В прошлом году было утилизировано 3,5 тыс. елей, щепки из которых использовали для 700 лунок.

Инф. delo.ua

