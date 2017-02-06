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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Борьба с целлюлитом без особых усилий
    Опубликовано: 2017-02-06 18:44:25

    Вы найдете массу оправданий для того, чтобы не делать зарядку (нет ни времени, ни сил), вы можете оправдать неприязнь к диетам (в конце концов, это действительно бывает вредно для здоровья), вы можете не ходить к массажистам и косметологам (потому что это дорого)… Но раз уж вы сейчас сидите в ванне, значит, время нашлось. И силы не тратятся, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Самое время «согнать жиры», не напрягаясь и не тревожа свою лень-матушку. Для этого нужно промять и прощипать свои проблемные (целлюлитные) зоны. Воздействие массажа можно усилить, правильно подобрав травяные, масляные или соляные добавки для ванны. Хорошо способствуют убиранию целлюлита и повышению мышечного тонуса лаванда, розмарин, мята, шалфей, цитрусовые.


    Ванну надо принимать минут 20 — до явного прогрева целлюлитных мест. После чего прямо в воде приступаем к массажу проблемных зон — «галифе», ягодиц, живота. Учтите только, что, массируя живот, надо как следует напрячь его мышцы. Потрите проблемные зоны махровой рукавичкой, лыковой мочалкой или щеткой с натуральной щетиной (бедра — снизу вверх, живот — по часовой стрелке вокруг пупка) — до явного чувства жжения. Отдохните минут 5, а потом приступайте к основной и самой действенной части ванного массажа — пощипыванию.
    Большими и указательными пальцами обеих рук захватывайте складку кожи вместе с подкожным жиром. Каждой проблемной зоне нужно посвящать не менее 8−10 мин. «щипательного» массажа. После чего ополоснитесь в душе и смажьте кожу специальным молочком.

    medicus.ru

     

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