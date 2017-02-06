Морская вода вместо лекарств Опубликовано: Никарагуанские врачи провели исследования, которые показали, что морскую воду можно успешно использовать в качестве лекарств от различных болезней. Об этом медики рассказали в докладе на Всемирном форуме по проблемам воды в Мехико. Вывод сделан на основании наблюдения за пятью тысячами пациентами в ведущих клиниках, где они уже два года проходят курс лечения морской водой.



Результаты полученных данных показывают, что два-три стакана морской воды в день улучшают состояние больных, страдающих от гипертонии, аллергии, диабета и некоторых других заболеваний. Вода обладает свойствами анальгетика, антибиотика, защищает от воспалительных процессов и даже способна утолить голод. Испанские и колумбийские ученые подтвердили, что по своему составу морская вода похожа на человеческую плазму, в ней содержится множество элементов, полезных для организма человека.

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