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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Синдром быстрого старения: излечению подлежит
    Опубликовано: 2017-02-08 11:44:45

    Зафиксирован первый успешный случай лечения редчайшего генетического заболевания – прогерии, также известной как синдром быстрого старения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Прогерия, или синдром Хатчинсона–Гилфорда – достаточно редкое заболевание. На сегодняшний день в мире зафиксировано всего 80 случаев. Первые симптомы этой болезни проявляются в раннем детстве – внезапно на животе у младенца появляется несколько крупных пигментных пятен.

    С этого момента его рост замедляется, а вес увеличатся очень медленно. Кожа истончается до такой степени, что сквозь нее просвечивают кровеносные сосуды. По сравнению с туловищем голова выглядит очень большой, а лицо, наоборот, очень маленьким с мелкими «птичьими чертами» и недоразвитым подбородком. Вес ребенка не превышает 20 килограммов, рост останавливается на отметке 110–120 см.

    Ребенок страдает заболеваниями, характерными для людей преклонного возраста. За один год малыш «проживает» 6–8 лет жизни. В среднем больные прогерией доживают до 13 лет.

    До сегодняшнего дня прогерия считалась неизлечимым недугом. Однако применение противоракового средства, угнетающего синтез определенного фермента, дало положительные результаты. Клинические анализы показали значительное улучшение в структуре костей, повышение массы тела и самое главное, положительные изменения в состоянии сердечнососудистой системы.

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