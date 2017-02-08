Что нужно знать об ангине

Как и почему начинается ангина? Обычно в ангине повинны различные патогенные микроорганизмы: стафилококки и стрептококки, а также вирусы и грибки. Можно ли ее избежать в разгар эпидемии?

Предрасполагающими факторами являются местное или общее охлаждение, переутомление, психическое перенапряжение, перенесенные инфекционные заболевания и др. Различают инфицирование извне и внутри организма. Внешнее инфицирование происходит преимущественно воздушно–капельным путем во время контакта больного человека со здоровым – иногда достаточно находиться в одном помещении с больным. Использование общей посуды также несет высокий риск передачи инфекции, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Кроме того, существуют источники болезнетворных микроорганизмов внутри самого человека. Например, воспалительный процесс в полости рта может распространиться на гортань и вызвать тонзиллит. С этой точки зрения опасность представляют стоматит и кариес. Поэтому гигиене полости рта, профилактике и лечению кариеса нужно уделять особое внимание.

Помимо ухода за полостью рта, важную роль играет закаливание, повышение иммунитета, витаминизация. Следует избегать переохлаждения и, минимизировать посещения общественных мест. А если ребенок все же заболел, крайне важно начать лечение немедленно. Если вы отметили боль при глотании или насморк, першение, кашель – не дожидайтесь лихорадки и нестерпимой боли в горле! Сразу принимайте меры и лечитесь до полного исчезновения симптомов.

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