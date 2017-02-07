Как происходит оплодотворение

Таинство зачатия волнует и мужчин и женщин – в особенности пар, желающих завести ребенка. Что происходит, когда яйцеклетка встречается со сперматозоидом?

Во время полового акта сперма мужчины попадает во влагалище в области шейки матки, которая ведет в матку. Из матки сперматозоиды продвигаются к фаллопиевым трубам, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Яйцеклетка, которая выходит из яичника, движется по фаллопиевой трубе с помощью маленьких ворсинок, которые выстилают стенки трубы. Продолжительность жизни яйцеклетки – примерно 24 часа после овуляции. Из миллионов сперматозоидов, попавших в кислую среду женской половой системы, лишь немногие достигнут яйцеклетки.Когда один из счастливчиков наконец прорывается сквозь мембрану яйцеклетки, она создает защитный барьер, не допускающий внутрь других соперников. Таким образом, оплодотворить яйцеклетку может лишь один сперматозоид.

На следующем этапе сперматозоид отдает яйцеклетке свое ядро, в котором содержится генетический материал отца. Через несколько часов ядро сперматозоида соединяется с ядром яйцеклетки. Хромосомы мужчины «смешиваются» с хромосомами женщины – так происходит оплодотворение и формируется «прообраз» будущего ребенка – зигота.

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