Какому врачу жить хорошо

В США, где медицинская профессия высоко котируется и хорошо оплачивается, все же существует определенное финансовое неравенство между врачами. Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых медицинских специальностей.

По данным социологического исследования, в котором участвовали более 24 тысяч американских врачей, представляющих 25 различных направлений медицины, наибольший годовой доход — 315 000 долларов — получили специалисты в области рентгенологической диагностики, которые связаны с опасностью облучения. Второе место заняли ортопеды, которые ненамного отстали от коллег–рентгенологов; ну а третье и четвертое места – кардиологи и анестезиологи, в среднем зарабатывающие за год 314 000 и 309 000 долларов соответственно.

Тройку наименее прибыльных медицинских профессий составили педиатры с годовым доходом 156 000 долларов, врачи семейной медицины (158 000 долларов) и терапевты (165 000 долларов).

Увеличилось число врачей, недовольных выбором профессии. Таковых больше всего среди дерматологов, пластических хирургов (41%), терапевтов (44%) и эндокринологов (45%).

zdravoe.com