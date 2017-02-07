Крепкий зеленый чай увеличивает грудь

Американский исследователь Сантош Катиар исследовал полезные свойства зеленого чая и обнаружил, что крепкий чай с лимонным соком и медом может увеличить бюст, так как стимулирует активность молочной железы.



А кроме того, у людей, выпивающих за день 4-5 чашек чая, более прочные кости, чем у предпочитающих все остальные напитки.



Также, полезно полоскать рот зеленым чаем – благодаря высокому содержанию фтора, он защищает эмаль зубов от разрушения.



И, по-прежнему, подтвержается эффективность зеленого чая в качестве средства для профилактики рака кожи и борьбы со старением

health.sumy.ua