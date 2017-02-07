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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Крепкий зеленый чай увеличивает грудь
    Опубликовано: 2017-02-07 23:24:21

    Американский исследователь Сантош Катиар исследовал полезные свойства зеленого чая и обнаружил, что крепкий чай с лимонным соком и медом может увеличить бюст, так как стимулирует активность молочной железы.


    А кроме того, у людей, выпивающих за день 4-5 чашек чая, более прочные кости, чем у предпочитающих все остальные напитки.


    Также, полезно полоскать рот зеленым чаем – благодаря высокому содержанию фтора, он защищает эмаль зубов от разрушения.


    И, по-прежнему, подтвержается эффективность зеленого чая в качестве средства для профилактики рака кожи и борьбы со старением

    health.sumy.ua

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