Американский исследователь Сантош Катиар исследовал полезные свойства зеленого чая и обнаружил, что крепкий чай с лимонным соком и медом может увеличить бюст, так как стимулирует активность молочной железы.
А кроме того, у людей, выпивающих за день 4-5 чашек чая, более прочные кости, чем у предпочитающих все остальные напитки.
Также, полезно полоскать рот зеленым чаем – благодаря высокому содержанию фтора, он защищает эмаль зубов от разрушения.
И, по-прежнему, подтвержается эффективность зеленого чая в качестве средства для профилактики рака кожи и борьбы со старением