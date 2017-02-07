Домашняя уборка может вызвать астму

Тесты показали, что домашняя уборка вредит пациентам с астмой, и при этом диагнозе нужно держаться подальше от пыли.



В исследовании, которое продолжалось 12 недель, взяли участие 25 женщин с астмой и 19 здоровых в возрасте от 18 до 65 лет. Все они вели домашнее хозяйство самостоятельно. Хозяйки, не страдающие астмой, убирали в среднем 1,8 часов в день, а женщины с диагнозом – около 1,5 часов.



Джонатан Бернштайн и коллеги из Медицинского колледжа Цинциннати оценивали воздействие уборки тремя способами: признаки заболевания верхних дыхательных путей (чихание, одышка или зуд), признаки заболевания нижних дыхательных путей (кашель, хрип, затрудненное дыхание) и измерение силы легких.



Признаки первой группы были обнаружены у всех участниц. У женщин, страдающих астмой, появились признаки заболевания нижних дыхательных путей. На объем легких уборка не повлияла.

Ученые советуют предупреждать женщин о том, что уборка может усилить проявления астмы. Также они собираются изучить, могут ли чистящие и моющие средства вызвать развитие астмы или усугубить ее течение

health.sumy.ua