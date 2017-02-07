Занятия водной аэробикой во время беременности облегчают родыВ медицинском сообществе до сих пор обсуждают пользу физических упражнений во время беременности. Свой посильный вклад внесли бразильские ученые: они утверждают, что занятия водной аэробикой улучшают общее здоровье во время беременности и облегчают роды.
Эффект водных упражнений был рассмотрен на самочувствии и дальнейших родах 71 будущей мамы, которые занимались аэробикой в бассейне по 50 минут три раза в неделю. По сравнению с 65 % в контрольной группе только 27 % женщин в группе аэробики потребовались обезболивающие во время родов — в общей сложности водные занятия помогали на 58 % снизить вероятность применения лекарственных препаратов.
В целом акушеры Университета Кампинас в Сан-Паулу утверждают, что аэробика в воде не только улучшает общее здоровье во время беременности, но и позволяет упростить процесс родов, уменьшив болевые признаки, и сделать его безопасным.
Ранее исследователи из лондонского университета St. George заметили, что бросить курить удается как минимум в одном из четырех случаев, если вы занимаетесь фитнесом во время беременности. Для сравнения, аналогичная эффективность отмечается у никотиновых пластырей и прочих заменителей никотина.
Занятия физкультурой во время беременности до сих пор являются предметом многочисленных дискуссий в медицинском сообществе, отмечает АМИ-ТАСС. Некоторые врачи считают, что физическая нагрузка может навредить плаценте, повышая риск выкидыша или аномалий развития и роста плода.
Тем не менее бразильские медики заявляют, что не зафиксировали никакого отрицательного воздействия при практике водной аэробики на сердечно-сосудистую систему матери и ребенка. Наоборот, упражнения благоприятно влияли на психо-физическое состояние женщин и способствовали более быстрым и безболезненным родам без осложнений