Аквааэробика во время беременности облегчает роды

Занятия водной аэробикой во время беременности облегчают родыВ медицинском сообществе до сих пор обсуждают пользу физических упражнений во время беременности. Свой посильный вклад внесли бразильские ученые: они утверждают, что занятия водной аэробикой улучшают общее здоровье во время беременности и облегчают роды.



Эффект водных упражнений был рассмотрен на самочувствии и дальнейших родах 71 будущей мамы, которые занимались аэробикой в бассейне по 50 минут три раза в неделю. По сравнению с 65 % в контрольной группе только 27 % женщин в группе аэробики потребовались обезболивающие во время родов — в общей сложности водные занятия помогали на 58 % снизить вероятность применения лекарственных препаратов.



В целом акушеры Университета Кампинас в Сан-Паулу утверждают, что аэробика в воде не только улучшает общее здоровье во время беременности, но и позволяет упростить процесс родов, уменьшив болевые признаки, и сделать его безопасным.



Ранее исследователи из лондонского университета St. George заметили, что бросить курить удается как минимум в одном из четырех случаев, если вы занимаетесь фитнесом во время беременности. Для сравнения, аналогичная эффективность отмечается у никотиновых пластырей и прочих заменителей никотина.

Занятия физкультурой во время беременности до сих пор являются предметом многочисленных дискуссий в медицинском сообществе, отмечает АМИ-ТАСС. Некоторые врачи считают, что физическая нагрузка может навредить плаценте, повышая риск выкидыша или аномалий развития и роста плода.

Тем не менее бразильские медики заявляют, что не зафиксировали никакого отрицательного воздействия при практике водной аэробики на сердечно-сосудистую систему матери и ребенка. Наоборот, упражнения благоприятно влияли на психо-физическое состояние женщин и способствовали более быстрым и безболезненным родам без осложнений

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