По мнению ученых, верность женщины можно определить по форме ее подбородка.
Фактически же массивный подбородок может быть сигналом того, что его носительница будет неверна.
Это вывод, который был сделан в ходе исследования, проведенного группой психологов.
Они взяли группу молодых женщин и расспросили их о сексуальных историях и фантазиях. Затем этих же женщин оценивала группа мужчин с точки зрения их "целесообразности" в качестве будущего партнера.
Мужчинам при этом ничего не говорили о сексуальных предпочтениях рассматриваемых женщин. Вместе с тем, результаты показали, что женщины с большими подбородками были более сексуально активными, чем обладательницы мягких подбородков. Кстати, первых мужчины находили менее привлекательными.
Ученые из четырех университетов Северной Америки пришел к выводу, что мужчины избегают женщин с такими "мужскими" особенностями во время поисков долгосрочного партнера, в них срабатывает инстинктивный страх быть обманутыми.
Крупный подбородок часто является продуктом повышенного уровня мужского гормона тестостерона, который присутствует у всех женщин, но в различных количествах. Высокий уровень гормона увеличивает сексуальную уверенность женщин, хотя эта тенденция более характерна для мужчин.
Мужчины боятся, что женщина, которая является сексуально активной, в будущем будет неверной.
Психологи считают, что реакция на женщин с большими подбородками объясняется эволюционным желанием иметь партнера, который является верным, и рожает детей только от одного единственного мужчины.
Выводы, похоже, подтверждаются даже при беглом взгляде на мировых знаменитостей. Например, герцогиня Корнуэльсая имеет сильный волевой подбородок, ее роман с принцем Чарльзом развивался, когда она состояла в браке со своим первым мужем, Эндрю Паркер Боулзом.
А вот актриса Джоан Вудворд, имевшая небольшой подбородок, была счастлива в браке с иконой Голливуда Полом Ньюманом, вплоть до смерти последнего в возрасте 83 лет в сентябре 2008 года их брак продлился 50 лет.
В статья об этом исследовании, опубликованной в журнале Personality And Individual Differences, говорится: "Полученные результаты имеют важное значение для демонстрации того, что восприятие женщины в качестве желательного и надежного долгосрочного партнера строится, главным образом, на интуитивном анализе черт ее лица. Результаты свидетельствуют о том, что информация о сексуальной несдержанности женщин, которая имеет отношение к их опасности неверности, может передаваться в некоей мужественности, присущей ряду женских лиц