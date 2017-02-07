Как определить верность женщины

По мнению ученых, верность женщины можно определить по форме ее подбородка.

Фактически же массивный подбородок может быть сигналом того, что его носительница будет неверна.

Это вывод, который был сделан в ходе исследования, проведенного группой психологов.



Они взяли группу молодых женщин и расспросили их о сексуальных историях и фантазиях. Затем этих же женщин оценивала группа мужчин с точки зрения их "целесообразности" в качестве будущего партнера.



Мужчинам при этом ничего не говорили о сексуальных предпочтениях рассматриваемых женщин. Вместе с тем, результаты показали, что женщины с большими подбородками были более сексуально активными, чем обладательницы мягких подбородков. Кстати, первых мужчины находили менее привлекательными.

Ученые из четырех университетов Северной Америки пришел к выводу, что мужчины избегают женщин с такими "мужскими" особенностями во время поисков долгосрочного партнера, в них срабатывает инстинктивный страх быть обманутыми.

Крупный подбородок часто является продуктом повышенного уровня мужского гормона тестостерона, который присутствует у всех женщин, но в различных количествах. Высокий уровень гормона увеличивает сексуальную уверенность женщин, хотя эта тенденция более характерна для мужчин.

Мужчины боятся, что женщина, которая является сексуально активной, в будущем будет неверной.

Психологи считают, что реакция на женщин с большими подбородками объясняется эволюционным желанием иметь партнера, который является верным, и рожает детей только от одного единственного мужчины.

Выводы, похоже, подтверждаются даже при беглом взгляде на мировых знаменитостей. Например, герцогиня Корнуэльсая имеет сильный волевой подбородок, ее роман с принцем Чарльзом развивался, когда она состояла в браке со своим первым мужем, Эндрю Паркер Боулзом.

А вот актриса Джоан Вудворд, имевшая небольшой подбородок, была счастлива в браке с иконой Голливуда Полом Ньюманом, вплоть до смерти последнего в возрасте 83 лет в сентябре 2008 года их брак продлился 50 лет.

В статья об этом исследовании, опубликованной в журнале Personality And Individual Differences, говорится: "Полученные результаты имеют важное значение для демонстрации того, что восприятие женщины в качестве желательного и надежного долгосрочного партнера строится, главным образом, на интуитивном анализе черт ее лица. Результаты свидетельствуют о том, что информация о сексуальной несдержанности женщин, которая имеет отношение к их опасности неверности, может передаваться в некоей мужественности, присущей ряду женских лиц

health.sumy.ua