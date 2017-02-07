Гены определяют эффективность лечения лейкемии

Ученые обнаружили некоторые генетические варианты, которые предсказывают эффективность терапии детей с лимфобластной лейкемией.



Лимфобластная лейкемия - раковое заболевание костного мозга и белых кровяных клеток одного вида — лимфоцитов, составляет около 25% раковых заболеваний. Пятилетний уровень выживаемости повысился с 30% (в 1960 годах) до 80-86% в настоящее время. Однако у четвери пациентов возникает рецидив после лечения, и только 30% больных детей доживают пять лет.



Умение предсказать рецидив заболевания позволило бы медикам усилить терапию. Разбором генетических факторов занялась доктор Мэри В. Реллинг. Обследуя 500 детей, ученые проанализировали 476 796 генетических вариантов, чтобы определить те, которые отвечают на химиотерапию положительно. Исследовательская группа обнаружила 102 таких варианта.

В будущем ученые собираются разработать индивидуальные подходы лечения для каждого генетического варианта

health.sumy.ua