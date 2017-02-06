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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хотите избавиться от стресса: кричите громче
    Опубликовано: 2017-02-06 17:24:22

    Таков совет британских врачей, которые пытались найти средство для борьбы со стрессом и ради этого провели исследование человеческих эмоций. В результате последнего оказалось, что раздражение у человека могут вызвать даже незначительные мелочи в поведении посторонних.


    Например, шумный, сопровождаемый чавканьем прием пищи. Его жители Британии назвали в числе основных раздражителей. Следом за ним в списке значатся шмыгание носом и громкие разговоры. Они невыносимы для 21% населения страны!


    Для того чтобы не акцентировать внимание на вышеперечисленных мелочах, равно как и на других тоже, психологи советуют людям не копить в себе растущее раздражение, а найти уединенное место и выплеснуть накопившийся негатив несколькими криками.

    Это, по мнению исследователей, один из лучших путей избавления от стресса и заодно понижения артериального давления

    health.sumy.ua

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