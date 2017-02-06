Детские страхи: что это такое и как с этим бороться

Родителям зачастую кажется, что страхи ребенка не стоят и выеденного яйца. И это не верно: то, что нам кажется мелочью, в понятиях ребенка может вырасти до огромных размеров.



Психологи рекомендуют прислушиваться и уважать любой страх ребенка! Не ругать, не высмеивать, не стыдить малыша. А признать его и научиться контролировать. Тогда он несомненно спокойно уйдет, и не оставит следа в закоулках детской души, пишет mobus.



Детские страхи можно условно разделить на две группы:

- "обязательные, возрастные"

- "приобретаемые", появившиеся из-за оплошностей, которые допускают родители.

К примеру, годовалый малыш боится когда мама покидает его поле зрения. Даже если она отходит на короткий промежуток времени, то для крошки это то же, что навсегда. Данный страх возрастной и является закономерным. А вот когда ребенок 3-х лет боится волка, то, возможно, папа черезчур холоден и агрессивен. А если ребенок боится Бабы Яги, значит не складываются отношения с мамой. Для ребенка родители - "неподсудные", "святые", и потому детский страх переносится на того, кого можно бояться, - на воображаемых персонажей.

О неврозах у ребенка

При психическом заболевании или неврозе детские переживания сильно отличаются от обычных страхов сюжетностью, яркостью. Паническое состояние сопровождается учащенным сердцебиением, ознобом, потливостью, жаром, нарушением сна, аппетита. Малыш становится более пассивным, не стремиться познать новое, уходит в себя. В таких случаях страх теряет функцию полезной, адаптивной эмоции и указывает на потерю веры в себя, бессилие. Такую проблему практически не возможно решить без консультации детского психолога.

"Я тебя отдам"

Если малыш плачет, то иногда вместо утешения родители говорят что-то вроде: "Не перестанешь плакать - я тебя отдам дяде!" Ребенок верит тому, что говорят, переживает из-за того, что источником страха стал самый близкий человек, ребенок чувствует себя не защищенным.

Если ребенок уже достаточно взрослый, чтобы понять, что родители никогда не воплотят в жизнь свою угрозу, то возникает подрыв авторитета родителей в глазах ребенка. Ребенок постепенно перестает доверять словам родителей. Так же, он сам учиться приёму запугивать, в тех ситуациях, когда не получается добиться желаемого подругому.

Нормы страхов

- Ребенок до года в норме проявляет опасение при громких звуках и в отсутствии мамы. Ближе к 7-ми месяцам начинает боятся взрослых незнакомцев. Боится необычных предметов, странно развивающейся ситуации.

- Ребенок в 2-3 года может бояться некоторых животных, боли, наказаний, врача, темноты и оставаться один.

- У ребенка в 3-4 года начинает развиваться фантазия и появляются страхи связанные с ней. Малыш может сам выдумать себе какое-то чудовище и потом долго бояться его. В этом возрасте нельзя пугать малыша, чужими дядями, милиционерами, колдуньями и рассказывать ему страшные истории.

- В 5-7 лет ребенок начинает мыслить абстрактно - в этом возрасте у ребенка может появиться страх смерти, своей и близких ему людей. Поэтому многочисленные бытовые ситуации (гроза, гром и т.д.) могут вызвать у ребенка панику.

- В 7-8 лет (когда ребенок идет в школу) могут появиться "социальные" страхи: "получиться ли у меня?", "успею ли я?", "поймут ли меня?", "не будут ли обижать в новом коллективе?".

Поможем ребенку перерасти свой страх

О многих проблемах ребенка можно сказать: "Он их перерастет!"

С детскими страхами не все так просто. Ребенок подрастает - и его страхи растут вместе с ним. От родителей требуют внимания и тактичного отношения любые детские страхи. Если ваш малыш боится оставаться один или засыпать в темноте, ни в коем случае нельзя подвергать его "закаливанию" и закрывать в темной комнате одного, "чтобы привыкал и не боялся". В такой ситуации он не избавиться от страха, а приобретет новые опасения или другие расстройства психики.

Повествуя о травмирующем его событии, малыш отодвигает его от себя, делая туманным и далеким, приглушает яркость восприятия. Травматический опыт, имевший место совсем недавно, можно обыграть. Во время игры снимается психологическая проблема ребенка

health.sumy.ua