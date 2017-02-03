Элитное жилье в Черновцах

На сегодняшний день многие состоятельные люди стараются приобрести не обычную квартиру в новостройке, а так называемое элитное жилье. Каким же должно оно должно быть, чтобы иметь право называться элитным? Прежде всего – это выгодное месторасположение, включающее в себя:

отдаленность от автомобильных трасс, заводов;

в экологически чистой зоне, по возможности возле водоема или парка;

если это центр города, то исключительно исторический;

непосредственная близость от школ, садиков, магазинов, ресторанов, спортивных залов и площадок.

Далее большое значение имеет прилегающая территория, которая должна обеспечивать комфортные условия проживания. А это и по 2 несколько мест для авто на квартиру, потому что практически каждая состоятельная семья имеет, как минимум 2, круглосуточная охрана.

Если речь идет о многоквартирных домах, то элитными считаются невысокие дома, имеющие до 7 этажей с квартирами площадью не меньше 100 квадратных метров. Элитная 2-комнатная квартира в Черновцах имеет кухню размером около 15 квадратных метров. А остальное пространство составляет 35-40 квадратных метров на человека.

Если элитная 1-комнатная квартира в Черновцах продается с ремонтом, то он непременно выполнен по проекту знаменитых дизайнеров. Каждый интерьер индивидуален, поэтому приобретая жилье в элитном комплексе, покупатель может не сомневаться в том, что его квартира будет уникальна в своем роде.

Только в элитных житловых городках жильцы смогут чувствовать себя в безопасности, наслаждаться тихой и спокойной жизнью, красотой окружающей среды.

Большинство элитных городков имеют и отдельные коттеджи и многоквартирные дома, поэтому покупатель может выбрать тот вариант, который ему ближе. Ведь одни привыкли жить в квартирах, поэтому вряд ли захотят жить в частном доме, и наоборот, люди, с детства проживающие в особняках, пожелают и дальше жить также. Вот поэтому и современные застройщики элитных городков предлагают разные варианты жилья, чтобы люди получили возможность жить так, как они привыкли, но в современной удобной квартире. Выйдя во двор, созерцали вокруг себя красивые зеленые насаждения, выполненные по индивидуальному дизайну, клумбы, беседки, возможно фонтанчики, у которых можно будет отдохнуть летним теплым вечерком в компании друзей или соседей.

Все вышесказанное и отличает элитное жилье от квартир в обычных новостройках.