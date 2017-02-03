Борьба за рабочие места. Люди против машин

Как обычно: люди - ничто, интересы бизнеса - все.

Александр Калиновский

Барни Сандерс, американский социалист, который восхваляет политическую модель скандинавских стран, неожиданно для США, составил серьезную конкуренцию Хиллари Клинтон во время Праймериз 2016. Он занял второе место внутри демократической партии, не имея при этом серьезного финансового ресурса, и принципиально не желая брать деньги у крупных корпораций. Одним из основных лозунгов избирательной кампании было повышение минимальной заработной платы до прожиточного минимума – 15$ в час.

Некоторые Штаты уже пошли на такое нововведение, а в некоторых люди мало оплачиваемых профессий начали страйковать, с целью повышения менималки до 15$ в час.

Но родина безудержного капитализма иначе реагирует на проявления такого своеволия своих граждан. Труд, в капиталистических системах, не более чем еще один «товар», который потребляет бизнес в количестве, которое зависит от его цены. Если стоимость труда (заработная плата) растет, тогда бизнес принимает решение о сокращение его потребления. В наше время сделать это стало еще проще. Например, людей, занятых в сфере быстрого питания можно заменить вот такими автоматизированными точками продаж как этот «Банкомат гамбургеров».

Все сотрудники McDonald's, которые решили поддержать страйк «Битва за $15» могут остаться не только без повышенной заработной платы, а вообще без какого-либо дохода.

Как говорит издание Daily Caller, «банкомат гамбургеров» - это лишь первый шар, когда речь идет о рабочих местах с низкой оплатой труда, которые будут заменены на роботов в результате увеличения минимальной заработной платы с 7$ до $15 в час.

Другая популярная сеть фастфудов, Wendy’s, обнародовала планы по установке более 6,000 киосков самообслуживания к концу года. Таким образом рабочие низкой квалификации, вроде кассиров и продавцов будут заменены автоматизированными системами. Президент компании Тодд Пенегор, в интервью изданию Investor’s Business Daily сообщил, что такие меры должны возместить ущерб от повышения заработных плат.

Президент McDonald’s Европа Стив Истербрук еще в 2011 году заявил, что для повышения эффективности транзакций, в планах компании было замена 7000 кассиров по всей Европе, на автоматизированные системы.

Бизнес, а особенно крупный не любит вмешательство Государства в свои дела, конечно если дело идет не о их спасении, как например, после кризиса 2008 года, когда государство США влило в экономику триллионы долларов для удержания на плаву компаний, многие из которых были причиной этого кризиса. Но сейчас речь идет не о спасение Бизнеса, а о желании распределить его сверхдоходы между простыми гражданами. Поэтому, американские СМИ обвиняют Б. Сандерса в том, что потеря рабочих мест произойдет благодаря его «левым» лозунгам. Б. Сандерс оказался причиной, по которой бизнесу "придется" заменить людей роботами. Как говорится: «Ничего личного, только бизнес, а виновный всегда найдется».

Инф. kalynovsky.com