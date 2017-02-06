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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Продажи новых легковых авто в январе увеличились на 51%
    Опубликовано: 2017-02-06 10:00:32

    Январские продажи новых легковых автомобилей по сравнению с 2016 годом увеличились на 51% до 4,822 тысяч штук.

    Об этом сообщает ассоциация “Укравтопром”.

    “Чаще всего в прошлом месяце регистрировались продажи автомобилей марки Toyota – 495 шт., что на 63% больше, чем в прошлом году. Второй по объемам продаж стала французская марка Renault – 485 машин”, – говорится в сообщении.

    На третьем месте – Volkswagen. Свои первые номера получили 443 автомобиля этой немецкой марки, что почти вдвое больше, чем в январе 2016 года.

    Четвертая позиция у Ford, который закончил месяц с показателем 356 авто. В результате, Ford увеличил свои январские продажи в 2,1 раза.

    Замыкает пятерку лидеров KIA. Спрос на автомобили этой марки за год вырос в 3,4 раза и составил 307 проданных авто.

    Также в ТОП-10 января вошли такие автомобильные марки как: Nissan – 287 авто (+ 2%) Skoda – 283 авто (+ 130%); Hyundai – 271 авто (+ 69%); Mazda – 174 авто (-3%), а замыкает лидирующую десятку ЗАЗ, автомобили отечественного бренда выбрали 160 украинцев (+ 60%).

    Напомним, что 2016 год также начинался ростом, тогда январский рынок новых легковых авто вырос на 23%.

    Инф. finance.ua

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