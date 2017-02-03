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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Минобороны Британии обвинило РФ в кибератаках
    Опубликовано: 2017-02-03 16:00:02

    По словам Майкла Фэллона, Кремль проводит целенаправленную кампанию по дестабилизации Запада.
    Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обвинил Россию в кибератаках, превращении "дезинформации в оружие" и "регулярной лжи", направленной на подрыв демократии в США и Европе. Соответствующее заявление Фэллона, сделанное во время выступления в Сент-Эндрюсском университете Шотландии, обнародовало Sky News.
    По словам Фэллона, Кремль проводит целенаправленную кампанию по дестабилизации Запада. В ответ на эту угрозу министр ожидает более активных действий со стороны НАТО. Он подчеркнул, что следует привлечь к ответственности такие российские СМИ, как RT и Sputnik, за распространение дезинформации "в советском стиле".
    Что касается кибератак хакеров, действующих в интересах РФ, то здесь можно говорить о некой "устоявшейся модели", в соответствии с которой подобные нападения повторяются на регулярной основе, начиная с апреля 2015 года.
    Министр обороны Великобритании предупредил, что Кремль постарается вмешаться в сентябрьские выборы в бундестаг ФРГ, как он уже это сделал во время парламентских выборов в Черногории в октябре 2016 года и во время референдума в Нидерландах об ассоциации ЕС и Украины в апреле 2016 года.
    "Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить (Североатлантический, – ред.) альянс. Это подрывает национальную безопасность целого ряда союзников и международную систему, основанную на правилах. В этой связи в наших интересах и в интересах Европы сохранить сильные позиции НАТО, сдержать Россию и отговорить ее от следования этим курсом", – резюмировал Фэллон.

    Инф. korrespondent.net

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