Правительство Британии опубликовало план Brexit

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе Brexit.

Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. Документ получил название "Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним". Об этом сообщает Би-би-си.

"Белую книгу" - окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу - ранее обещала опубликовать премьер-министр страны Тереза Мэй.

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе Brexit. Ранее их уже обозначила Мэй.

В документе правительство обещает вернуть "контроль над нашими законами", то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза.

Также правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговле и таможенном союзе с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами.

Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, уже живущих на территории страны.

Правительство обещает также обеспечить "определенность и прозрачность" в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС.

Министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил в парламенте в среду, что правительство пытается ослабить неопределенность, связанную с Brexit. Правительство хочет, чтобы результат "брексита" был выгоден как для Британии, так и для ЕС.

Он подтвердил, что Британия выходит из единого экономического пространства, но хочет заключить с ЕС новые соглашения.

Документ был опубликован после того как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Мэй полномочия по запуску Brexit.

В среду вечером за этот законопроект проголосовал парламент страны, однако пока документ окончательно не утвержден. После публикации "белой книги" по нему пройдут еще несколько дебатов.

Лейбористская партия заявила, что в "белой книге" ничего не говорится. Партия уже подготовила поправки к законопроекту о Brexit.

31 января в Британском парламенте стартовали дебаты по проекту закона, разрешающего начало выхода страны из Европейского Союза.

Верховный суд Британии 24 января вслед за Высоким судом Лондона запретил правительству запускать Brexit без одобрения парламента. Сейчас правительство пытается добиться скорейшего одобрения депутатами законопроекта о Brexit.

В июне 2016 года в Британии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержало Brexit. Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.

ЛIГАБiзнесIнформ