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    • Пентагон о ядерной угрозе от КНДР: Ответ США будет сокрушительным
    Опубликовано: 2017-02-03 13:45:18

    Глава Минобороны США Джеймс Мэттис заверил южнокорейские власти в "эффективных" мерах, которые будут предприняты в ответ на возможную агрессию Севера.

    В ответ на возможный ядерный удар со стороны Северной Кореи по США или союзникам американская армия даст "эффективный" ответ на агрессию. Об этом заявил руководитель Пентагона Джеймс Мэттис, пишет служба Би-би-си.

    "Любая атака на США или на наших союзников будет провальной, и любое использование ядерного оружия встретит ответ, который будет эффективным и сокрушительным", - сказал он.

    Такое заявление министр обороны США сделал перед встречей с коллегой из Южной Кореи Хан Мин Гу, заверив того в защите Соединенными Штатами южнокорейской демократии.

    Позднее Мэттис провел встречу также с главой южнокорейского правительства Хван Гё Аном, который ныне исполняет обязанности главы государства, и с его атташе по вопросам госбезопасности Ким Гван Чжином.

    1 января 2017 года лидер Северной Кореи заявил, что подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подходит к завершающему этапу.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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