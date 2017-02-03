«Коректне відображення вартості технагляду за будівництвом та скасування пайової участі дозволить Україні піднятися на 100 пунктів у рейтингу DB», - Парцхаладзе Опубликовано: Коректне відображення вартості робіт з технічного нагляду за будівництвом і прийняття проекту закону №3610 про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту) дозволить Україні піднятися на 100 пунктів у рейтингу Doing Business за показником «Отримання дозволів на будівництво».

На цьому наголосив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе під час підсумкової наради Гільдії інженерів технічного нагляду за участю представників Мінрегіону, Державної архітектурно-будівельної інспекції, профільних експертів, бізнесу та громадськості.

«Сьогодні фактична вартість робіт з технагляду складає не більше 1-1,5% від загальної вартості будівництва, це підтверджується даними системи електронних закупівель ProZorro та учасниками ринку. Проте, за розрахунками експертів, вона була визначена на рівні 5%, що реально не відповідає ситуації на ринку. Врегулювання цього питання та прийняття Верховною Радою законопроекту, що скасовує пайову участь, дозволить нам піднятися на 100 пунктів у DB та увійти в 50-тку за будівельним показником. Це суттєво вплине і на покращення позиції України в загальному рейтингу», - підкреслив Лев Парцхаладзе.

Наразі Україна займає 140 місце у рейтингу Doing Business за показником «Отримання дозволів на будівництво». Значний вплив на цей результат має критерій вартості будівельних робіт, що нині складає 15,2 % від доходу на душу населення (173 місце).

Довідково: Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» створена у 2009 році за ініціативою інженерів технічного нагляду та фахівців підприємств і організацій будівельної галузі.

Одним з головних напрямків роботи Гільдії інженерів технічного нагляду у 2016 році стала робота з відпрацювання досвіду та процедур виконання делегованих Мінрегіоном повноважень щодо професійної атестації відповідальних виконавців робіт.

Станом на початок 2017 року Гільдія інженерів технічного нагляду налічує 6053 фахівця, які мають сертифікат інженера технічного нагляду відповідної кваліфікації. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.