Билеты на поезд теперь можно купить с помощью мобильного приложения

Железнодорожники разработали мобильное приложение для покупки билетов на пассажирские поезда "Укрзализныци".



ПАО "Укрзализныця" запустила мобильное приложение для продажи билетов. Приложение пока доступно только для смартфонов на Аndroid, но разработчики обещают скоро выпустить также версию для iOS.

Приложение уже загрузили свыше 10 тыс. пользователей.

"Мы хотим комплексно изменить устаревшие стандарты в обслуживании пассажиров, чтобы они могли почувствовать, что "Укрзализныця" работает для клиента", — сообщил глава правления УЗ Войцех Балчун.

Напомним, компания ранее представила мобильную версию сайта booking.uz.gov.ua. А в первом полугодии 2017 года обещает установить на вокзалах терминалы самообслуживания. Первый терминал установят в Киеве.

Инф. delo.ua

