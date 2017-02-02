Инсталляция для унитаза в ванной комнате

Монтаж унитаза в ванной

Если сейчас кто-то думает, что ремонт ванной комнаты сводится только к укладке кафельной плитки на стене или на полу и монтажу разных сантехнических приборов, он тогда сильно ошибается – всему этому всегда предшествует целый комплекс разных дополнительных работ. Вообще, помещение этой комнаты, в связи с большим количеством в нем различных коммуникаций, можно назвать одним из наиболее дорогих в ремонте. Подробнее об инсталляции для унитазов и о том, что собой представляет ремонт ванной комнаты, можно у настоящих профессионалов, которые знают все тонкости.

Инсталляция для унитаза в ванной комнате

Система инсталляции для унитаза – это хорошо продуманная конструкция, которая позволяет надежно зафиксировать сантехнические элементы и легко скрыть их подключение к инженерным коммуникациям. Благодаря им можно легко спрятать сливной бачок унитаза и абсолютно все подводки гибких шлангов к нему за, так называемой, фальшстеной, при этом заметным останется только сам унитаз, а также все кнопки смыва. Такая инсталляция просто наилучшим образом подходит для тех санузлов, где уже сделана современная отделка и не имеется места для нагроможденности. С ней помещение будет всегда просторным и красивым.

Система инсталляции для унитаза имеет такие достоинства:

- благодаря скрытым трубам и бачку придает сантехнике красивый дизайн;

- имеет наиболее качественную фурнитуру;

- экономит много места в туалетной комнате и зрительно позволяет увеличить пространство;

- обладает прекрасной шумоизоляцией;

- обеспечивает чистоту.

Подход к ремонту ванной комнаты

Ванны – это вторые по сложности оснащения комнаты в жилище (после кухонь). Инженерные коммуникации, современная сантехника, разные бытовые электроприборы – все это вместе требует высококвалифицированных работ по подключению и безотказного взаимодействия. К тому же профессионально сделанный проект точно сможет обеспечить оптимальную эргономику ванной и окончательно определит точный порядок проведения работ.

Если вы делаете проект своими силами, тогда не стоит прекращать работу на эскизе. Обязательно стоит расчертить в масштабе все стены, пол и потолок на отдельных листах с нанесением точных размеров дверей, окон, разных санитарных приборов и элементов меблировки. Если вы не желаете делать ремонт самостоятельно или у вас просто нет навыков в этом деле, тогда его стоит просто заказать у настоящих профессионалов.

