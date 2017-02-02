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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Инсталляция для унитаза в ванной комнате
    Опубликовано: 2017-02-02 22:48:45

    Монтаж унитаза в ванной

    Если сейчас кто-то думает, что ремонт ванной комнаты сводится только к укладке кафельной плитки на стене или на полу и монтажу разных сантехнических приборов, он тогда сильно ошибается – всему этому всегда предшествует целый комплекс разных дополнительных работ. Вообще, помещение этой комнаты, в связи с большим количеством в нем различных коммуникаций, можно назвать одним из наиболее дорогих в ремонте. Подробнее об инсталляции для унитазов и о том, что собой представляет ремонт ванной комнаты, можно у настоящих профессионалов, которые знают все тонкости.

    Инсталляция для унитаза в ванной комнате

    Система инсталляции для унитаза – это хорошо продуманная конструкция, которая позволяет надежно зафиксировать сантехнические элементы и легко скрыть их подключение к инженерным коммуникациям. Благодаря им можно легко спрятать сливной бачок унитаза и абсолютно все подводки гибких шлангов к нему за, так называемой, фальшстеной, при этом заметным останется только сам унитаз, а также все кнопки смыва. Такая инсталляция просто наилучшим образом подходит для тех санузлов, где уже сделана современная отделка и не имеется места для нагроможденности. С ней помещение будет всегда просторным и красивым.

    stevian.com.ua

    Система инсталляции для унитаза имеет такие достоинства:

    - благодаря скрытым трубам и бачку придает сантехнике красивый дизайн;

    - имеет наиболее качественную фурнитуру;

    - экономит много места в туалетной комнате и зрительно позволяет увеличить пространство;

    - обладает прекрасной шумоизоляцией;

    - обеспечивает чистоту.

    Подход к ремонту ванной комнаты

    Ванны – это вторые по сложности оснащения комнаты в жилище (после кухонь). Инженерные коммуникации, современная сантехника, разные бытовые электроприборы – все это вместе требует высококвалифицированных работ по подключению и безотказного взаимодействия. К тому же профессионально сделанный проект точно сможет обеспечить оптимальную эргономику ванной и окончательно определит точный порядок проведения работ.

    Если вы делаете проект своими силами, тогда не стоит прекращать работу на эскизе. Обязательно стоит расчертить в масштабе все стены, пол и потолок на отдельных листах с нанесением точных размеров дверей, окон, разных санитарных приборов и элементов меблировки. Если вы не желаете делать ремонт самостоятельно или у вас просто нет навыков в этом деле, тогда его стоит просто заказать у настоящих профессионалов.

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