Кабмин докапитализирует Ощадбанк и Укрэксимбанк на 6,5 млрд грн

Правительство выпустит бонды для докапитализации Ощадбанка на 3,5 млрд грн и Укрэксимбанка – на 3 млрд грн.

Кабинет министров утвердил выпуск облигаций внутреннего государственного займа для докапитализации Ощадбанка на 3,5 млрд грн и Укрэксимбанка - на 3 млрд грн. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Министр финансов Александр Данилюк напомнил, что в 2015 году Нацбанк провел диагностику Ощадбанка и Укрэксимбанка, по итогам которой была определена потребность в их докапитализации.

В январе прошлого года уставный капитал Укрэксимбанка был увеличен на 9,32 млрд грн, остаток необходимой суммы к капитализации составлял 3,02 млрд грн.

В начале 2016 года Кабмин также докапитализировал Ощадбанк - через выпуск ОВГЗ на 4,96 млрд грн. В этом году Ощадбанк планировал получить от государства 3,46 млрд грн на пополнение уставного капитала.

ЛIГАБiзнесIнформ