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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кабмин докапитализирует Ощадбанк и Укрэксимбанк на 6,5 млрд грн
    Опубликовано: 2017-02-02 15:30:52

    Правительство выпустит бонды для докапитализации Ощадбанка на 3,5 млрд грн и Укрэксимбанка – на 3 млрд грн.

    Кабинет министров утвердил выпуск облигаций внутреннего государственного займа для докапитализации Ощадбанка на 3,5 млрд грн и Укрэксимбанка - на 3 млрд грн. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

    Министр финансов Александр Данилюк напомнил, что в 2015 году Нацбанк провел диагностику Ощадбанка и Укрэксимбанка, по итогам которой была определена потребность в их докапитализации.

    В январе прошлого года уставный капитал Укрэксимбанка был увеличен на 9,32 млрд грн, остаток необходимой суммы к капитализации составлял 3,02 млрд грн.

    В начале 2016 года Кабмин также докапитализировал Ощадбанк - через выпуск ОВГЗ на 4,96 млрд грн. В этом году Ощадбанк планировал получить от государства 3,46 млрд грн на пополнение уставного капитала.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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