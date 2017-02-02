Выборы во Франции: появилась альтернатива друзьям Путина

Согласно последнему опросу, либеральный кандидат Эмманюэль Макрон, оттеснив Франсуа Фийона, может выйти во 2 тур выборов и бросить вызов Марин Ле Пен.

Альтернативный путинским друзьям Франсуа Фийону и Марин Ле Пен либеральный кандидат Эмманюэль Макрон может выйти во второй тур президентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe, сообщает Les Echos.

Согласно опросу, кандидат прокремлевского Национального фронта Марин Ле Пен может получить в первом туре выборов 27% голосов, Эмманюэль Макрон, поддерживающий европейскую интеграцию - 23%. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, поддерживающий дружеские связи с Владимиром Путиным, может заручиться поддержкой 20%. Ранее Фийон занимал в опросах второе место, падение его популярности вызвано коррупционным скандалом с его женой Пенелопой, который французские СМИ окрестили Пенелопагейт.

Кандидат социалистов Бенуа Амон, осуждающий агрессию России, может получить 17% голосов, а леворадикал Жан-Люк Меланшон -10%.

На прошлой неделе французские СМИ опубликовали журналистское расследование, в котором утверждается, что супруга Фийона могла коррупционным путем получить более 500 тысяч евро. После таких сообщений в прессе информацией заинтересовались в местном управлении по борьбе с финансовыми преступлениями.

1 февраля публикующий утечки секретной информации сайт WikiLeaks объявил, что в его архивах имеются тысячи документов о "кандидатах Кремля" на предстоящих выборах президента Франции - Марин Ле Пен и Франсуа Фийоне.

ЛIГАБiзнесIнформ