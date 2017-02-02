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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Нидерландах голоса на выборах посчитают вручную: боятся хакеров
    Опубликовано: 2017-02-02 14:15:43

    По словам главы МВД Нидерландов, электронная система обработки голосов устарела и уязвима.

    Системы обработки голосов в Нидерландах устарели и легко поддается хакерским атакам, а потому голоса на будущих парламентских выборах будут считать вручную. Об этом сообщил министр внутренних дел Нидерландов Рональд Пастерк, передает AP.

    В письме, направленном министром в парламент, он подчеркнул, что над результатом выборов "не должна нависнуть тень".

    Вероятно, такое опасение у правительства Нидерландов возникло после выборов в США, во время которых российские хакерские группы осуществляли атаки, в том числе, на штаб Демократической партии.

    Парламентские выборы в Нидерландах состоятся 15 марта 2017 года.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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