В Нидерландах голоса на выборах посчитают вручную: боятся хакеров

По словам главы МВД Нидерландов, электронная система обработки голосов устарела и уязвима.

Системы обработки голосов в Нидерландах устарели и легко поддается хакерским атакам, а потому голоса на будущих парламентских выборах будут считать вручную. Об этом сообщил министр внутренних дел Нидерландов Рональд Пастерк, передает AP.

В письме, направленном министром в парламент, он подчеркнул, что над результатом выборов "не должна нависнуть тень".

Вероятно, такое опасение у правительства Нидерландов возникло после выборов в США, во время которых российские хакерские группы осуществляли атаки, в том числе, на штаб Демократической партии.

Парламентские выборы в Нидерландах состоятся 15 марта 2017 года.

ЛIГАБiзнесIнформ