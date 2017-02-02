Система напоминает индикаторные трубки, которые используются для оценки степени опьянения.
Американские ученые разработали систему для диагностики гриппа по выдыхаемому воздуху. Об этом сообщает Naked Science.
Ученые из Техасского университета в Арлингтоне и Университета штата Нью-Йорк представили сенсор, который может определять по дыханию грипп. Анализ показал, что вирусы гриппа связаны с наличием в выдыхаемом воздухе аммиака, изопрена, а также с высокой концентрацией оксида азота - на этих биомаркерах основан принцип работы устройства.
Система напоминает индикаторные трубки, которые используются для оценки степени опьянения.
Для диагностики гриппа человеку также нужно выдохнуть воздух в устройство. Дальнейший газоанализ проводится тремя полупроводниковыми датчиками - нанокристаллическим веществом, электропроводность которого меняется при прохождении нужных молекул.
Новый сенсор рассчитан на выявление двух веществ: изопрена и оксида азота. Для этого авторы использовали модификацию оксида вольфрама, который при нагревании до 350 градусов Цельсия чувствителен к первому, а при нагревании до 150 градусов - ко второму.
По мнению ученых, в будущем технология позволит выпускать дешевые газоанализаторы для диагностики гриппа серийно.
11 января сообщалось, что с 2 по 8 января зафиксировано шесть летальных случаев от гриппа: по одному в Черкасской и Донецкой областях и по два случая - в Запорожской и Львовской.