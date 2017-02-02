Диагностику гриппа могут доверить мобильному газоанализатору

Система напоминает индикаторные трубки, которые используются для оценки степени опьянения.

Американские ученые разработали систему для диагностики гриппа по выдыхаемому воздуху. Об этом сообщает Naked Science.

Ученые из Техасского университета в Арлингтоне и Университета штата Нью-Йорк представили сенсор, который может определять по дыханию грипп. Анализ показал, что вирусы гриппа связаны с наличием в выдыхаемом воздухе аммиака, изопрена, а также с высокой концентрацией оксида азота - на этих биомаркерах основан принцип работы устройства.

Система напоминает индикаторные трубки, которые используются для оценки степени опьянения.

Для диагностики гриппа человеку также нужно выдохнуть воздух в устройство. Дальнейший газоанализ проводится тремя полупроводниковыми датчиками - нанокристаллическим веществом, электропроводность которого меняется при прохождении нужных молекул.

Новый сенсор рассчитан на выявление двух веществ: изопрена и оксида азота. Для этого авторы использовали модификацию оксида вольфрама, который при нагревании до 350 градусов Цельсия чувствителен к первому, а при нагревании до 150 градусов - ко второму.

По мнению ученых, в будущем технология позволит выпускать дешевые газоанализаторы для диагностики гриппа серийно.

11 января сообщалось, что с 2 по 8 января зафиксировано шесть летальных случаев от гриппа: по одному в Черкасской и Донецкой областях и по два случая - в Запорожской и Львовской.

ЛIГАБiзнесIнформ