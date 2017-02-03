Наши предки не знали компьютера, но заботились о здоровье своих глаз, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Еще древние гимнастические системы включали упражнения в виде разнообразных движений глазами, активизирующие кровообращение в области глаз и мозга. После этих упражнений люди чувствовали себя значительно бодрее. Эти упражнения хорошо снимают умственное утомление (в основе облегчения - взаимная связь между глазодвигательным нервом и нервными клетками сосудов мозга), помогают укрепить окологлазные мышцы, сохранить упругость кожи век, задержать ее старение.
Вот несколько упражнений:
Плотно закрывать и широко открывать глаза 5-6 раз подряд с интервалом 30 секунд.
Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы.
Вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратном направлении.
Упражнения выполняйте сидя, повторяя каждое 3-4 раза с интервалом 1-2 минуты. Общая продолжительность занятий 10-15 минут. Упражнения 2 и 3 рекомендуется делать не только с открытыми, но и с закрытыми глазами.
Комплекс для утомленных глаз:
Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть их на 3-5 секунд. Повторить 6-8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз.
Выполняется сидя. Быстрые моргания в течение 1-2 минут. Способствует улучшению кровообращения.
Выполняется стоя.
- смотреть прямо перед собой 2-3 секунды;
- поставить палец руки на расстоянии 25-30 см от глаз;
- перевести взор на кончик пальца и смотреть на него 3-5 секунд;
- опустить руку.
Повторить 10-12 раз. Снижает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии. Те, кто пользуется очками или линзами, выполняют это упражнение, не снимая их.
Выполняется сидя.
- закрыть веки;
- массировать их круговыми движениями пальца в течение 1 минуты. Расслабляет мышцы и улучшает кровообращение.
Выполняется сидя.
- тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко;
- спустя 1-2 секунды снять пальцы с века. Повторить 3-4 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.