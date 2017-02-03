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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Старинная гимнастика для глаз
    Опубликовано: 2017-02-03 18:44:53

    Наши предки не знали компьютера, но заботились о здоровье своих глаз, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     

    Еще древние гимнастические системы включали упражнения в виде разнообразных движений глазами, активизирующие кровообращение в области глаз и мозга. После этих упражнений люди чувствовали себя значительно бодрее. Эти упражнения хорошо снимают умственное утомление (в основе облегчения - взаимная связь между глазодвигательным нервом и нервными клетками сосудов мозга), помогают укрепить окологлазные мышцы, сохранить упругость кожи век, задержать ее старение. 

     

    Вот несколько упражнений: 

    Плотно закрывать и широко открывать глаза 5-6 раз подряд с интервалом 30 секунд. 

    Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы. 

    Вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратном направлении. 

     

    Упражнения выполняйте сидя, повторяя каждое 3-4 раза с интервалом 1-2 минуты. Общая продолжительность занятий 10-15 минут. Упражнения 2 и 3 рекомендуется делать не только с открытыми, но и с закрытыми глазами. 

     

    Комплекс для утомленных глаз: 

     

    Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть их на 3-5 секунд. Повторить 6-8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз. 

    Выполняется сидя. Быстрые моргания в течение 1-2 минут. Способствует улучшению кровообращения. 

    Выполняется стоя. 

    - смотреть прямо перед собой 2-3 секунды; 

    - поставить палец руки на расстоянии 25-30 см от глаз; 

    - перевести взор на кончик пальца и смотреть на него 3-5 секунд; 

    - опустить руку. 

    Повторить 10-12 раз. Снижает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии. Те, кто пользуется очками или линзами, выполняют это упражнение, не снимая их. 

    Выполняется сидя. 

    - закрыть веки; 

    - массировать их круговыми движениями пальца в течение 1 минуты. Расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. 

    Выполняется сидя. 

    - тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко; 

    - спустя 1-2 секунды снять пальцы с века. Повторить 3-4 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

    randevucity.net

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