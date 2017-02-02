Свекла улучшит работу печени

Клетчатка, сахар и органические кислоты усиливают перистальтику кишечника, оказывают послабляющее действие. Поэтому в борьбе с запорами рекомендуется съедать натощак 50-100г вареной свеклы. Свекла благодаря содержащемуся в ней магнию очень полезна страдающим гипертонической болезнью. Магний, как известно, обладает сосудорасширяющим действием, улучшает функциональное состояние центральной нервной системы.

Молодую свеклу лучше есть сырой, так как во время варки часть содержащихся в ней витаминов разрушается. Много в ботве молодой свеклы аскорбиновой кислоты, каротина, витаминов группы В. Блюда, в которые кладут свеклу вместе с ботвой, особенно полезны.

В свекле содержится органическое вещество — бетаин, которое участвует в расщеплении, а следовательно, и в дальнейшем усвоении животных и растительных белков, в образовании холина, улучшающего работу печени. Таким образом, свеклу можно использовать как диетический продукт и при заболеваниях печени.

По содержанию йода свекла занимает видное место среди овощей. Поэтому свекольная пища применяется при атеросклерозе.

Интересно, что даже при длительном хранении свекла не теряет своих полезных свойств и сохраняет приятный вкус. А это особенно важно в зимний и весенний периоды, когда многие овощи утрачивают запас питательных веществ и витаминов.

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