Домашние питомцы: любимые и заразные

Братьев наших меньших надо любить — спору нет. Но в общении с домашними животными, как и во всём остальном, важны умеренность и осторожность; иначе питомец может наградить вас вполне «человеческими» заболеваниеми, предупреждает АиФ.

Токсоплазмоз

Эта хворь переносится как кошками, так и собаками, птичками, грызунами и другой домашней живностью, а подхватить её можно не только непосредственно от питомца, но и покопавшись в загрязнённой почве, например. Возбудители токсоплазмоза живут в фекалиях животных и чаще всего нападают на детей: во-первых, именно малыши склонны к чересчур близким контактам с братьями нашими меньшими, а во-вторых, иммунитет взрослого зачастую справляется с болезнью без всяких симптомов.

В ином случае токсоплазмоз сопровождается жаром, головными болями и тошнотой, увеличением печени и селезёнки, редко — судорогами и временным параличом. При сильном распространении паразитов в организме могут поражаться глаза и сердце; особенно опасны токсоплазмы для беременных женщин, так как вызывают патологии у нарождённых детей.

Меры предосторожности: соблюдение гигиены. Мойте руки, после того как поиграли или потискали своего любимца; если взялись убрать его туалетный лоток, надевайте резиновые перчатки; не позволяйте питомцу облизывать ваше лицо.

Что касается детей, врачи вообще не советуют заводить животных, если в доме есть маленький ребёнок — от греха подальше.

«Кошачья» лихорадка

Названий у это недуга несколько. В народе он зовётся просто «кошачьей» лихорадкой или болезнью от кошачьих царапин, врачи же называют его доброкачественным вирусным лимфаденитом — но суть остаётся одна. На коготках даже самого миловидного котёнка живут сотни болезнетворных микробов. Если кошечка поцарапала вас до крови, часть из них отправляется напрямую вам в кровоток, вызывая раздражение, зуд, затем жар, головные боли и увеличение лимфатических узлов. Симптомы могут продолжаться до 3-4 недель, иногда походят на гриппозные, но как правило исчезают сами. В редких случаях требуется лечение антибиотиками.

Меры предосторожности: очень просты — не злите свою кошечку, и всё будет в порядке.

Токсокароз

Червеобразные паразиты Toxocara canis (токсокара канис) живут в кишечнике собак и передают людям фекально-оральным путём (опять же, при несоблюдении правил гигиены). У взрослых собак заражение проходит бессимптомно, а вот молодые щенки могут быстро погибнуть, так как крупные паразиты (до 10-18 см в длину) часто блокируют желудочно-кишечный тракт.

Что касается людей, главную опасность представляют личинки toxocara canis, которые с кровотоком могут попадать в самые разные органы и ткани. Серьёзных проблем они не вызывают, но иногда могут повреждать особо чувствительные участки тела, например, сетчатку глаз, что в свою очередь приводит к ухудшению зрения и впоследствии слепоте.

Меры предосторожности: такие же, как от токсоплазмоза. Чистота и аккуратность — залог здоровья, плюс, вашей любимой собачке стоит регулярно давать антипаразитарные профилактические препараты.

Сальмонеллёз

Желудочно-кишечную форму сальмонеллёза (сопровождается тошнотой, рвотой, сильной диареей, болями в животе, вздутием, слабостью и ознобом) можно подхватить от всякой экзотической живности — змей, ящериц и прочих «ползучих».

Меры предосторожности: если вам приспичило выразить любовь и нежность своему чешуйчатому любимцу, потрудитесь после этого тщательно помыть руки.

Стригущий лишай

Грибковая инфекция с довольно неприятными симптомами: на коже появляются крупные шелушащиеся очаги, которые распространяются по всему телу и особенно на волосистой части головы. Передаётся при непосредственном контакте с больным, то есть источником заразы может быть ваш питомец, а разносчиком станет любой двуногий больной. И хотя лечится лишай довольно просто — с помощью специальных мазей и кремов, — если не вылечить животное, вы можете заражаться от него грибком снова и снова.

Меры предосторожности: ни в коем случае не затягивайте с лечением больного питомца. При этом, поражённые участки кожи животного лучше прикрыть какой-то повязкой, чтобы снизить шанс контакта с грибком до минимального.

Орнитоз (попугайная болезнь)

Этот недуг получил своё «народное» название не случайно. Подхватить его можно от попугайчиков, канареек и других домашних пернатых, причём с таким же успехом он уживается в организме куриц, уток, индеек и даже голубей. Передаётся зараза по воздуху — через вдыхание инфицированой пыли или других частиц, — хотя сам заболевший человек переносчиком болезни уже не является.

Симптомы орнитоза похожи на симптомы многих других инфекционных заболеваний, а это прежде всего сильный жар, общая интоксикация организма, снижение аппетита, боли в крупных мышцах и слабость; далее основной «удар» болезнь наносит по лёгким и центральной нервной системе, возможны осложнения с поражением сердца и печени.

Меры предосторожности: к сожаленью, массовой системы профилактики орнитоза не существует, специальной птичьей прививки от него нет. Так что каждый владелец пернатого содержит своего любимца на свой страх и риск.

Аквариумная гранулёма

Эта инфекция живёт во многих домашних аквариумах и вызывает кожные раздражения, зуд, сухость и даже нагноение. Воспалённые очаги с толстой желтоватой коркой, как правило, появляются на ладонях и предплечьях и не поддаются лечению мазями и гелями. Чтобы избавиться от этой неопасной, но очень неприятной болезни, придётся пропить курс антибиотиков.

Меры предосторожности: старайтесь не прикасаться к аквариумной воде; если хотите почистить аквариум или даже покормить своих рыбок, надевайте резиновые перчатки.

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